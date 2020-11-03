Согласно данным института статистики Турции (TÜİK), доходы от туризма в Анталье за квартал снизились на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $4,44 млрд. При этом более 70% доходов было получено от иностранных туристов, еще 28,4% — от граждан Турции.

По словам президента туристической группы городского совета Антальи Реджепа Явуза, падение доходов связано не столько с количеством туристов, сколько с нежеланием туристов покидать территорию отелей, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. «Конечно, на падение доходов повлиял турпоток, который сократился с 21 млн туристов до 5 млн. Однако туристы не заказывали экскурсии, не выезжали в город для посещения ресторанов и магазинов, это нанесло дополнительный огромный ущерб экономике. Доходы развлекательных заведений снизились до среднего уровня $61 за ночь», — подчеркнул он.

Явуз добавил, что Всемирная туристская организация (UNWTO) прогнозирует потерю в 2020 году 1 млрд туристов и $1 трлн для туризма в целом.

«В этом году мы все проиграли. Нет ни одной страны, которая бы не потеряла в своих туристических доходах», — заключил он.