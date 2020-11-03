Фото: moscowzoo.ru

«При рождении детеныш весил около 5 килограммов – это хороший вес для новорождённого. Сейчас он большую часть времени проводит в теплом домике, но в хорошую погоду ненадолго выходит погулять вместе со своей мамой», — сообщает во вторник пресс-служба парка.

Как отметили в Московском зоопарке, альпака Кира приехала в парк из Центра воспроизводства редких видов животных, ей 10 лет, и в зоопарке она производит уже четвертое потомство.

«Маму с малышом на время перевели в соседний вольер. Жорик и ещё одна взрослая самочка Милка часто к ним заглядывают. Ещё около полугода Витамин будет питаться материнским молоком, а потом попробует траву и сухие веники. Взрослые альпаки питаются гранулированными кормами, сеном, фруктами и овощами», — рассказали в пресс-службе.

Альпака – одомашненная вид викуньи, южноамериканского родственника верблюдов. Индейцы Перу стали разводить альпак около 6 тыс. лет назад. До сих пор их содержат на специальных фермах в Андах ради теплой и легкой шерсти.