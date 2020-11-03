"Природный парк создается на землях лесного фонда и иных землях. Для этого не требуется изъятие ни земельных участков, используемых для общегосударственных нужд, ни участков у пользователей, владельцев и собственников", — сообщила пресс-служба правительства края.

Планируется, что в состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) войдут знаменитые природные достопримечательности края: гора Ливадийская, хребет Лозовый, Смольные водопады и Екатериновские пещеры.

Общая площадь парка составит около 20 тыс. га, в его границах планируется выделить пять зон: зоны заповедного и заказного режимов, зоны познавательного туризма, интенсивного рекреационного пользования и зоны историко-культурного наследия.

"При планировании природного парка мы постарались в наименьшей степени ограничить возможности населения в плане природопользования на этой территории. Так, зона заповедного режима, где запрещается любая рекреационная и хозяйственная деятельность, составляет всего около 8% площади будущей ООПТ. В зоне заказного режима, которая составит около четверти площади парка, ограничивается хозяйственная и регламентируется рекреационная деятельность", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на территории будущего природного парка произрастает 69 редких и нуждающихся в охране видов сосудистых растений, встречается около 200 видов птиц, в том числе 11 редких и исчезающих, обитает около 30 видов млекопитающих, включая занесенных в Красную книгу РФ, в том числе амурский тигр.

Создание новой особо охраняемой природной территории в регионе реализуется в рамках государственной программы Приморского края "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы.