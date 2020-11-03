"На реконструкции павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке завершены подготовительные работы. Трехэтажный современный комплекс павильона площадью 5,9 тыс. кв. метров необходим для содержания, экспонирования и научных исследований уникальных морских животных", — говорится в сообщении.

Павильон общей площадью 5,9 тыс. кв. метров возводится за счет средств городского бюджета. В новом здании для уникальных северных морских котиков, занесенных в Красную книгу серых тюленей и других ластоногих создадут условия, максимально приближенные к естественным. Так, будет обустроено два больших бассейна и три малых, боксы для животных, отделения для водолазов, кухня для приготовления корма моржам и тюленям, помещения для ветеринаров и зоологической службы и др.

Для посетителей зоопарка будет организована отдельная зона, прилегающую территорию благоустроят.

Работы планируют завершить во второй половин 2021 года, до того, как в Москве откроется 76-я ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA).

Тогда же завершатся работы по возведению новой входной группы зоопарка. Дополнительный вход появится в непосредственной близости от станции метро "Баррикадная". Это будет двухэтажный павильон, внутри которого разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, образовательный центр, где зоопарк сможет проводить культурно-просветительные мероприятия.

Параллельно в зоопарке идет расширение моста между старой и новой территориями. Новый мост будет декорирован ограждающими конструкциями, которые придадут ему форму морской волны. Попасть на него можно будет по пандусам и с помощью пассажирских лифтов.