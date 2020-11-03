В сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Законодательной думы говорится, что согласно стратегии до 2028 года, представленной ПАО "Аэрофлот", компания намерена более чем вдвое увеличить свой общий годовой пассажиропоток — с 60,7 млн до 130 млн человек.

"В соответствии с данной стратегией развития ПАО "Аэрофлот" сосредоточится на осуществлении дальнемагистральных международных рейсов и межконтинентальных перелетах, чтобы выйти на уровень пятизвездочной компании в премиальном сегменте с пассажиропотоком 35 — 40 млн человек в год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом социальными перевозками, в том числе с плоскими тарифами, займется АО "Авиакомпания Россия".

Депутаты считают, что уход "Аэрофлота" в премиальный сегмент и замена его авиакомпанией "Россия" "может привести к снижению класса обслуживания пассажиров на внутренних рейсах, а следовательно — к снижению качества пассажирских авиаперевозок".

"Для дальневосточников вопрос качества обслуживания в длительных перелетах является социально чувствительным — перелёт в центральные города России длится много часов. Можно сказать, что класс обслуживания пассажиров — это класс уровня жизни в регионе", — сказано в релизе.

Помимо этого, отмечается, что стратегия "Аэрофлота" расходится с указом президента "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", который ставит задачу снизить миграционной отток населения.

"А потому уход ПАО "Аэрофлот" с Дальнего Востока — это признак негативный. Вот почему депутаты Законодательной думы Хабаровского края обратятся к Михаилу Мишустину с просьбой не допустить снижение качества обслуживания пассажиров на авиарейсах в Дальневосточный федеральный округ", — сообщает пресс-служба.

Как уточнили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в думе, обращение будет направлено 3 ноября.