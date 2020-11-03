Полеты будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям — на самолетах Boeing-737-800. Время в пути — 6 часов 10 минут. Продажа билетов на рейс открыта до 17 января.

По данным сайта международного аэропорта Красноярска, кроме "Нордстара" рейсы на данном направлении заявили авиакомпании Nordwind и "Победа". Nordwind будет летать на курорт с 18 ноября 2020 года по 27 марта 2021 года дважды в неделю (с 27 декабря появится третья частота), "Победа" — с 28 декабря по 25 марта 2021 года, также два раза в неделю.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты — "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск). Парк воздушных судов компании состоит из 9 самолетов Boeing-737-800, одного Boeing-737-300 и 5 турбовинтовых ATR-42-500.