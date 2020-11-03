"Как показывают данные эквайринга ВТБ, за три недели октября россияне потратили на бронирование гостиниц в регионах 350 млн рублей без учета Москвы, что на 40% превышает аналогичный показатель за три недели Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В том числе, оборот гостиничного сектора Сочи за три недели октября превысил 181 млн рублей, что на 66% больше, чем за три недели матчей футбольного чемпионата мира", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе банка.

По его данным, более 100 млн рублей потратили туристы на бронирование отелей Санкт-Петербурга, где также зафиксирован рост спроса на 7% по сравнению с периодом футбольного первенства. При этом Петербург принял больше игр чемпионата по сравнению с остальными нестоличными регионами – там проходил один из полуфиналов и матч за 3-е место.

"Среди оставшихся городов самый резкий рост зафиксирован в Калининграде, где оборот гостиничного сектора этой осенью вырос на 30% к периоду чемпионата. В Самаре и Волгограде загрузка отелей оставалась примерно на уровне ЧМ-2018, а остальные города, в которых проводились матчи чемпионата, пока показывают снижение оборотов гостиничного сектора", — добавили в пресс-службе ВТБ.

В Москве, по данным эквайринга ВТБ, ситуация обратная: оборот гостиничного сектора в 2018 году оказался на 60% выше, чем в октябре нынешнего года.

"На фоне роста трат на гостиницы в отдельных регионах увеличились также расходы в смежных туристических отраслях. В первую неделю после запуска обновленной программы Ростуризма, предполагающей начисление кешбэка при бронировании туров и гостиниц на территории страны, россияне потратили на покупку туров по Краснодарскому краю на 85% больше, чем неделей ранее. Средняя стоимость тура по сравнению с предыдущей неделей выросла на 83% и составила порядка 7 тыс. рублей. На 56% вырос за неделю оборот туристических агентств в Нижегородской области, на 26% — на Алтае, на 16% — на Байкале", — рассказали в банке.

Как пояснили в банке, рост спроса на отели Сочи в октябре связан не только с отложенным спросом на отдых на море, но и со стартом программы Ростуризма по начислению кешбэка за бронирование туров и гостиниц внутри страны.

"Свою роль сыграло и возвращение режима удаленной работы для части офисных сотрудников, позволяющего работать из любой точки страны. Эти же факторы привели к росту оборота гостиниц в Калининграде, который как самая западная точка России отчасти заменяет согражданам поездки в Европу во время пандемии", — считает вице-президент ВТБ и руководитель департамента эквайринга Алексей Киричек.