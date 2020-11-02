Подписание документа состоялось в рамках Елисаветинско-Сергиевских чтений, которые в эти дни проходят в Казани, сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

"Императорский маршрут" — это мощная идея, чтобы туристы знакомились с тем наследием, которое дом Романовых оставил нашей стране. Наличие такого маршрута даст нашим гостям возможность еще раз приехать и посмотреть на Татарстан с другой стороны. Со следующего года мы начнем его продвижение и надеемся, что в 2021 году уже пойдет турпоток" — цитирует пресс-служба слова председателя Госкомитета Татарстана по туризму Сергея Иванова.

В свою очередь республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям сообщает, что в Татарстане в "Императорский маршрут" войдут остров-град Свияжск и храм иконы Казанской Божией матери.

Ранее сообщалось, что проект "Императорский маршрут" реализуется с 2011 года под эгидой министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

В его рамках турист может выбрать аккредитованного туроператора и посетить те или иные достопримечательности в регионах, связанные с жизнью последнего российского императора и его семьи.

Как отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова, "Императорский маршрут" будет включен в маркетинговую стратегию продвижения регионов, финансирование на его продвижение будет выделяться в рамках бюджета Ростуризма.

В 2019 году участником проекта, который фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" реализует в 19 регионах России, стал Татарстан.

Также его состав входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Псковская, Кировская, Свердловская, Томская, Омская, Тюменская области, Пермский край и другие.