Организаторами форума выступили курорт "Роза Хутор" совместно с фондом "Слава" посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и группой "Интеррос", в нем приняли участие около 80 экспертов туротрасли. В этом году из-за пандемии коронавируса конференция проходила в гибридном формате. Спикеры выступали офлайн в зале конференции, при этом подключиться к их дискуссии в онлайн режиме могли коллеги из разных концов России и из-за рубежа. В ходе интернет-трансляции была возможность оставлять комментарии, задавать вопросы, звонить в эфир.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Участники форума обсудили устойчивое развитие экологического туризма, в том числе на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). По их мнению, оно может стать только результатом взаимодействия государства, бизнеса и природоохранного сообщества. Как напомнил директор по устойчивому развитию и окружающей среде "Розы Хутор" Дмитрий Колосов, курорт находится недалеко от Кавказского заповедника. Вместе с дирекцией Сочинского нацпарка курорт проводит работу по формированию условий для развития горного туризма в долине Мзымты и окрестностях, включая формирование новых маршрутов и стоянок.

Также, по его словам, на "Розе Хутор" организован экологический мониторинг, проводится сбор и анализ обитающих и мигрирующих животных, а часть средств, собираемых при продаже билетов на канатную дорогу, перечисляется в бюджет нацпарка на финансирование природоохранной деятельности.

"В середине 2018 года мы запустили работу собственной службы сбора вторсырья. С тех пор направляем на переработку в высокий сезон порядка 20 тонн ежемесячно только одного картона. Недавно с использованием механизма расширенной ответственности производителя мы запустили сбор отходов стекла, и за два месяца на переработку было отправлено 10 тонн пустых бутылок", — подчеркнул Колосов.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Он добавил, что реализация программы устойчивого развития позволила сократить на 20% общий объем отходов на "Розе Хутор".

Кроме того, по словам Колосова, в связи с закрытием границ россияне заинтересовались путешествиями по России и активным отдыхом внутри страны. "Произошел всплеск давно отложенного спроса на безопасные познавательные путешествия по родной стране. А раз так, то предложение должно поспевать за спросом, и отрасль привлекла интерес научного сообщества", — добавил он.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Так, генеральный директор научного центра междисциплинарных перспективных исследований "Идея" Акакий Меликидзе предложил использовать некоммерческие организации как заказчиков научных исследований, направленных на решение задач устойчивого развития природной рекреации и туризма на ООПТ. Это позволит разрабатывать и финансировать программы, востребованные, например, конкретным заповедником.

В итоговую резолюцию конференции включены сформированные в ходе состоявшейся дискуссии предложения, направленные на поддержку устойчивого развития отрасли в рамках формирующегося национального проекта "Туризм".