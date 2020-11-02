"Нет не планируется, смысла в этом нет. Сегодня движение между субъектами осуществляется в штатном режиме, как в мирное время, поэтому никаких ограничений для туристов вводить не будем", — сказал он, отвечая на вопрос о том, планируют ли власти Крыма подобные ограничения.

При этом, по словам Аксенова, в регионе продолжают выполнять требования Роспотребнадзора и после окончания высокого курортного сезона.

"У нас все ограничения касаются соблюдения масочного режима в помещениях и общественном транспорте. С точки зрения ограничения работы бизнеса – только индивидуальные меры ограничительного характера, связанные с нарушением требований Роспотребнадзора. Отрасли целиком или какие-то сферы деятельности закрывать не будем", — добавил глава Крыма.

По его словам, продолжатся также проверки температуры.

Аксенов заверил, что система здравоохранения Крыма в целом справляется с ситуацией. По его словам, проблема отказа в госпитализациях заболевших, актуальная в сентябре-начале октября, сейчас практически решена.

По состоянию на 2 ноября в Крыму коронавирус выявлен почти у 10 тыс. человек. Умерли 130 человек, выздоровели более 5,5 тыс.