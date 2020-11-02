Согласно исследованию банка, индекс потребительской активности россиян в начале октября колебался в пределах 6,6-6,9 баллов из 10 возможных. В то время как с 26 октября по 1 ноября он снизился до 5,8 балла, причем в Москве упал до 5 баллов.

"Самое серьезное падение в секторах одежды и обуви и турагентствах (минус 10%), у кафе и ресторанов (минус 3%). На 3% снизился спрос на услуги общественного транспорта, автоуслуги упали на 4%. Снизилось количество покупок железнодорожных билетов (минус 4% за неделю и минус 44% в годовом выражении)", — отметили в банке "Тинькофф".

Там пояснили, что потребители распределяют расходы в пользу товаров первой необходимости, а "необязательные" покупки откладывают на потом.

Между тем, москвичи в последнее время экономят сильнее, чем жители регионов. Так, за последнюю неделю октября в столице на 3% снизились траты на посещение кафе и ресторанов, на 12% упали расходы на покупку одежды и обуви, на 15% — на услуги турагентств, на 10% — на покупки железнодорожных билетов и на 2% — на размещение в отелях.