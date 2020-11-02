"Если с 2015 по 2020 годы мы вложили в Кавминводы около 21 млрд рублей, то до 2024 года планируем привлечь еще 36 млрд рублей для формирования новых точек притяжения и объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

По его словам, программа развития Кавминвод — одна из важнейших для края, она также должна включать задачи по расширению коечного фонда в курортном регионе в действующих и новых санаториях.

Накануне в ходе совещания под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова обсуждались задачи, связанные с увеличением ежегодного числа отдыхающих на Кавминводах до 5 млн человек к 2030 году.

Как сообщалось, глава Минэкономразвития отметил, что развитие Кавказских Минеральных вод должно учитывать растущий турпоток в курортный регион. "Сегодня уникальная возможность у Кавминвод — текущая ситуация, рост спроса на внутренний туризм, и здесь, наверное, не так много конкурентов у КМВ и на внутреннем рынке, и на внешнем тоже", — сказал Решетников.

Главная задача — увеличение возможностей Кавминвод принимать турпоток без создания неудобств жителям края, и "чтобы туристам комфортно было сюда приезжать", добавил министр.