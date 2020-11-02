Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник заявила, что из более чем 10 тыс. случаев завезенного в Россию из-за рубежа коронавируса 90% приходится на Турцию. Позже источник "Интерфакса" сообщил, что Россия и Турция изучают вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов между двумя странами, что обусловлено окончанием туристического сезона. По его данным, в первую очередь сокращение затронет чартерное авиасообщение.

Источник в отрасли сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что число рейсов, которые будет разрешено выполнять в Турцию после введения ограничений, зависит от решения оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Невозможно зимой грузить Турцию такими объемами, которые были летом. На побережье на зиму закрывается часть отелей, остаются только пятизвездочные гостиницы с инфраструктурой. Поэтому чартерные полетные программы сейчас активно переориентируется на Занзибар, все ждут расширения программы в Дубай, на Мальдивы, Кубу, запуска рейсов в анонсированную Доминикану. Но рост продаж сдерживает ограничение по квотам, потому что по всем другим странам, кроме Турции, они есть, а на этом направлении их не существовало с момента запуска авиасообщения 1 августа. В Турцию пиковый турпоток из РФ составил около 500 тыс. человек. Эта цифра сейчас перераспределится на другие направления. Понятно, что с учетом закрытой Юго-Восточной Азии не будет такого большого спроса, но есть востребованные зимние направления", — сообщил порталу источник в отрасли.

Исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин отметил, что требование оперштаба по сокращению рейсов может совпасть с сезонным фактором сокращения перевозки.

"Летний сезон традиционно заканчивается в Турции в начале ноября, когда уже погода начинает портиться. В этом году особо альтернатив нет, но и летать полупустыми самолетами нет смысла, это совпадает с сезонным фактором. И если требование по сокращению частоты рейсов не будет очень значительным, то оно совпадет с общей рыночной тенденцией", — сказал он.

По словам эксперта, на горнолыжные курорты Турции туроператоры не смогут отправить много народа, так как в этом году из-за закрытой Европы отели активно бронируют турецкие туристы, и многие из них уже загружены.

"Что касается Стамбула, то сокращение, например, регулярных рейсов действительно может сказаться на туризме, это большой хаб для полета в третьи страны. В Измир летают только летом, в Анкару туристы почти не летают", — добавил Толчин.

В то же время, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что ограничение чартерных рейсов в Турцию может оказаться серьезным ударом по российскому турбизнесу, так как спрос на направление зимой есть.

"Есть туроператоры, которые в последние годы вообще не прерывают полетную программу в Анталью из Москвы. И уже тем более в этом году они рассчитывают на Турцию, по меньшей мере, до конца ноября – в отсутствие других массовых доступных направлений. В декабре частота вылетов обычно бывает меньше, чем в октябре, но в новогодние праздники она, как правило, увеличивается. Да, в море в это время не искупаешься, но в Турции зимой несопоставимо теплее, чем в России, светит солнце, а в отелях работают бассейны с подогреваемой морской водой. Поэтому спрос можно считать гарантированным", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

Эксперт подчеркнула, что именно спрос должен стать фактором, определяющим необходимость сокращения рейсов

Ранее она сообщила, что коронавирусом в Турции с момента возобновления авиасообщения заразились менее 1% отдохнувших в стране российских туристов.