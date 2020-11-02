"Регулярные рейсы из "Внуково" в международный аэропорт Кайо-Коко запланированы на всю глубину зимнего расписания по воскресеньям. Билеты поступили в свободную продажу. Благодаря регулярному статусу рейсов у путешественников будет возможность самостоятельно спланировать путешествие на Кубу", — пояснили в компании.

Как отметили в AZUR air, из Москвы рейс будет вылетать в 0:25 и прилетать на Кубу в 5:00. Обратные рейсы из аэропорта Кайо-Коко запланированы в 8:00. Полеты на Кубу будут выполнять Boeing 767-300 и Boeing 777-300ER.

Кайо-Коко – небольшой остров, находящийся к северу от самого острова Куба, с которым он соединен автомобильной дорогой. Он славится белоснежными пляжами и прозрачной океанской водой.

Ранее сообщалось, что AZUR air с 4 ноября открывает чартерные рейсы в Кайо-Коко, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта "Внуково" на воздушных судах Boeing 777-300ER. Все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям. В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы.

Авиасообщение между Россией и Кубой возобновлено 15 октября. Полетную программу на курорты страны ставят туроператоры Coral Travel, Anex Tour и "Интурист".