Всего с начала года регион принял более 3,2 млн иностранных туристов, что на 11,4 млн (77,7%) меньше, чем годом раньше. Число турецких туристов в Анталье сократилось на 68,5%, с 560 тыс. до 176,7 тыс. человек.

Наиболее заметно сократился турпоток из Нидерландов – 93,6%. За 10 месяцев 2019 года в Анталью приехали 424 тыс. туристов из этой страны, за тот же период 2020 года – всего 27,3 тыс. На втором месте по сокращению потока Израиль – 89% (с почти 176 тыс. до 18,7 тыс.), на третьем – Германия – 86,6% (с 2,5 млн до 335 тыс.). Также сильно сократились турпотоки из Казахстана (85%) и Польши (84%).

Наиболее устойчивым рынком в условиях пандемии коронавируса оказалась Украина. Сокращение здесь составило всего 31%, с почти 800 тыс. в 2019 году до 550,3 тыс. в 2020.

Авиасообщение с Турцией было закрыто из-за пандемии коронавируса с конца марта до 1 августа, причем с этой даты возобновилось только регулярное сообщение со Стамбулом и Анкарой. Развернуть чартерные программы в курортную Анталью, а также Бодрум и Даламан туроператоры смогли только 10 августа.

Украина возобновила авиасообщение с Турцией на месяц раньше, в начале июля.