"2 ноября в Крыму сохранятся местами очень сильные дожди, северо-западный ветер 17-22 м/с", — говорится в сообщении.

МЧС республики рекомендует судоводителям и любителям рыбалки воздержатся от выхода в Черное море и внутренние водоемы.

Жителям Крыма советуют держаться на улице подальше от крупногабаритных и ветхих конструкций, вывесок, ЛЭП и не парковать автомобили под деревьями.

Как сообщалось, штормовое предупреждение объявляли в Крыму с 29 октября по 1 ноября включительно: после продолжительной сухой теплой погоды холодный атмосферный фронт принес ливни, шквалы и привел к снижению температуры.