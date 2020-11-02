Акция распространяется на туры по основным летним направлениям – Абхазия, Анапа, Сочи, Крым, Геленджик, Туапсе, Кавказские Минеральные Воды, Калининград и продлится до марта 2021 года. Туристам будет доступно более 4 тыс. предложений со скидкой 10%.

"В топ-3 наиболее популярных у россиян направлений традиционно войдут Сочи, Крым и Анапа. Уже сейчас интерес к ним вырос более, чем в 2,5 раза. На эти направления придется около 60% всех наших летних продаж. Увеличится до 10 дней и средняя продолжительность поездок. Это связано тем, что более половины туристов предпочтут путешествия на собственном автомобиле. На отели с собственными парковками приходится каждая пятая заявка", — рассказал Уманский.

Он также рассказал, что в компании почти половина всех проданных летних путешествий обычно приходились на раннее бронирование.

"И сейчас, несмотря на неопределенность, спрос на летний отдых остается высоким. Фактически реализация туров на 2021 год началась уже в августе. Мы также понимаем переживания туристов в эпоху пандемии и специально изменили условия акции: предоплата составит всего 10% от стоимости тура, оплатить его полностью можно за две недели до начала поездки", — рассказал Уманский.

По его словам, по сравнению с прошлым годом объем продаж по акции раннего бронирования вырос более чем на 40%.

"Отели на будущее лето повысили цены в пределах традиционных 10%, но динамика цен будет меняться по мере роста спроса. Если спрос будет высоким, цены в отелях также могут вырасти значительно больше – до 25-30%. Наибольшая загрузка курортов ожидается с 15 июня по 20 августа", — сообщил эксперт.

Как пояснили в пресс-службе туроператора, официально пляжный сезон на черноморских курортах России стартует в конце мая 2021 года, но реально он начнется в конце апреля, когда туристы массово поедут на майские праздники.