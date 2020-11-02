"Мы ожидаем начала поставок из парка "Аэрофлота" в следующем году. А вот конкретные месяцы — это будет попозже", — сказал Калмыков.

Сейчас, по его словам, формируются сроки переконфигурации салонов. "Надо не просто выкинуть кресла бизнес-класса и добавить кресел до максимального количества — 189, надо демонтировать мониторы, выкинуть кухни, надо потолочные панели переделывать, ведь меняется шаг кресел — соответственно, меняется расположение кислородных масок. Это только кажется легко", — отметил Калмыков.

В парке "Победы" сейчас 34 Boeing 737-800. "Аэрофлот", согласно новой стратегии группы до 2028 года, должен передать дочерней компании еще около 50 таких самолетов.

"Победа" также является заказчиком двадцати Boeing 737 MAX, полеты которых приостановлены во всем мире в 2019 году после двух авиакатастроф (в Индонезии и Эфиопии). Комментируя слухи на авиарынке о том, что МАХ могут вернуться к полетам не скоро, Калмыков заявил: "Ну и ладно. Я сам ничего об этом не слышал. Нам же отдадут 50 NG "Аэрофлота". Сертифицируют МАХ в мире, сертифицируют в России, прилетит — будем брать. Не сертифицируют — не расстроимся".

Вместе с тем глава "Победы" добавил, что предварительное (необязывающее) соглашение на поставки с 2022 года 30 MAX аннулировано. Отвечая на вопрос, не думает ли компания отказаться и от твердых контрактов на MAX, Калмыков сообщил, что решений пока нет и что компания будет "советоваться с юристами". Ранее сообщалось, что "Победа" хочет нанять сторонних юристов для расторжения или реструктуризации сделок на поставку 20 MAX.

На вопрос, будет ли компания приобретать вместо MAX самолеты Airbus A320neo, Калмыков сказал: "И такой вариант просчитывается".

"Конечно, два типа хуже, чем один. Но если других вариантов нет, то лучше два типа, чем остановиться в развитии", — сказал Калмыков.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.