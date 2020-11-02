В сентябре "дальние" ж/д перевозки пассажиров сократились на 32%. Падение этого показателя в августе составляло 33,4%, в июле — 50,8%.

В июне перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократились на 68,2%. В мае перевозки рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. До этого в феврале и январе текущего года отмечался рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок — на 6,6% и 4,3%, соответственно.

Пассажирооборот в дальнем следовании в октябре 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 40,9%, до 4,2 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 20,7%, до 76,8 млн человек, пассажирооборот — на 22,8%, до 2,3 млрд пассажиро-километров.

Всего в октябре было отправлено 82,3 млн пассажиров, что на 22,2% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 35,5%, до 6,5 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-октября 2020 года перевозки снизились на 27,4%, до 728,1 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — на 41,5% (до 58,1 млн), в пригородном сообщении — на 25,8% (до 670 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 41,1%, до 67,5 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 45,8% (до 46,6 млрд), в пригородном сообщении — на 27,3% (до 20,9 млрд пассажиро-километров).