Согласно прогнозу WTTC, 174 млн человек, занятых в отрасли, могут остаться без работы, если страны не начнут снимать ограничения на передвижение и отменять карантин для пассажиров, прибывающих из районов со сложной эпидемиологической обстановкой.

Длительные ограничения на путешествия также приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на $4,7 трлн, или на 53%, по сравнению с 2019 годом, отмечает организация.

В то же время ситуация несколько улучшилась по сравнению с июнем, когда эксперты WTTC прогнозировали потерю 197 млн рабочих мест в мировом туризме. Этому, в частности, способствовало активное восстановление на таких рынках, как Китай.

Замена ограничительных мер эффективными программами тестирования на COVID-19 могла бы сохранить рабочие места для 31 млн человек, занятых в индустрии туризма, до конца 2020 года, по данным организации.

"Наши последние данные вскрывают серьезность долгосрочных негативных последствий, с которыми столкнется мировая отрасль путешествий и туризма, если мы не будем работать вместе, чтобы немедленно возобновить международные поездки", — заявила президент и главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара.