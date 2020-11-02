Курс евро составил 93,9725 руб./EUR1 в 10:47 мск, что на 1,3525 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом чуть ранее евро поднимался до 94,005 руб./EUR1. Доллар США стоил 80,7925 руб./$1, подорожав на 1,2625 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,303 рубля — до 86,7235 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти из-за скачка заболеваемости коронавирусом и приближения президентских выборов в США.

Падение нефтяных цен обусловлено обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе и роста числа заболевших в мире.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:16 МСК в понедельник упала на 3,95% — до $36,44 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 4,5% — до $34,18 за баррель.