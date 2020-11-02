"На территории республики реализуется важный передовой проект строительства целого туристического кластера, я бы сказал абсолютно принципиально нового по своей компоновке, по подходу, по комплексности, по масштабам — проект "Архыза". Этот проект уже работает, работает в плюс, имеет самостоятельные ресурсы для развития. Уже 400 тыс. человек сюда приезжают ежегодно. Цифры роста двузначные, до 20% прироста ожидают коллеги по этому году, несмотря всю эту ситуацию", — сказал Решетников.

Вместе с тем глава Минэкономразвития КЧР подчеркнул важность исполнения инвесторами взятых обязательств по строительству объектов размещения на территории курорта.

"Если они не готовы строить, то пусть освободят место тем, кто готов. Более того, много серьезных инвесторов проявляют интерес", — сказал министр.

Вместе с тем глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что "Архыз" является крупным проектом всероссийского масштаба. Он подчеркнул, что в числе важных задач региональных властей — развитие туркластера и привлечению инвесторов.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях — Романтик и Лунная Поляна — действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.