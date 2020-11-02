"Если в 2019 году Тобольск посетило 253 334 гостя, из которых 1 832 иностранца, то в первом полугодии этого — 44 352 туриста, 162 из-за рубежа", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, в городском департаменте по культуре и туризму "Интерфаксу" уточнили, что в первом полугодии 2019 года Тобольск посетило свыше 153 тыс. туристов.

Главной причиной снижения турпотока стали ограничительные меры, связанные с введением в регионе режима повышенной готовности.

В основном в Тобольск приезжают туристы из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, городов и районов Тюменской области, а также из Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга.