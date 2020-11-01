"Сегодня уникальная возможность у Кавминвод — текущая ситуация, рост спроса на внутренний туризм, и здесь наверное не так много конкурентов у КМВ и на внутреннем рынке, и на внешнем тоже", — сказал Решетников в ходе совещания по развитию Кавминвод, прошедшего в воскресенье в Пятигорске.

По его словам, Кавминводы — одна из на знаковых территорий, на развитие которой только за последние пять лет было направлено из федерального бюджета почти 22 млрд рублей. Главная задача — увеличение возможностей Кавминвод принимать турпоток без создания неудобств жителям края, и "чтобы туристам комфортно было сюда приезжать", — добавил министр.

Решетников подчеркнул, что сейчас обсуждается проект программы развития Кавминвод, и федеральным и региональным органам власти необходимо определить приоритеты развития этой территории.

Глава Минэкономразвития также отметил, что впечатлен работой по развитию курортной инфраструктуры, которая уже проведена.

В свою очередь губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что за последние годы в инфраструктуру Кавминвод вложены десятки миллиардов рублей, благодаря чему растет инвестпривлекательность региона. Он отметил, что ежегодно 3-4 млрд рублей господдержки направляется в инфраструктуру и 22 млрд рублей в санаторно-курортную сферу вкладывают частные инвесторы, а в этом году эта сумма оценивается в 26 млрд рублей.

Миниэкономразвития РФ после ликвидации Минкавказа и получения его функций провело масштабный аудит развития экономики и социальной сферы на Северном Кавказе. Под руководством первого замминистра экономического развития Михаила Бабича анализировалось исполнение госпрограммы, оценены состояние особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе и эффективность институтов развития.