Часть погибших оказались под оползнями, которые сошли из-за сильных дождей, вызванных тайфуном.

По данным гражданской обороны Филиппин, примерно 400 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

"Гони" классифицировался как "супертайфун" на момент, когда он достиг островной провинции Катандуанес на северо-востоке Филиппин. Тогда скорость порывов его ветра достигала 225 км/ч. Затем он ослаб по мере продвижения по острову Лусон, однако все равно нарушил электроснабжение и вызвал затопления в ряде районов страны.

В настоящее время "Гони" двигается в сторону столицы Манилы. Власти закрыли аэропорт и эвакуировали обитателей низколежащих кварталов, которым грозит затопление из-за штормовых волн. Тысячи полицейских и военных мобилизованы на случай эвакуации сограждан и спасательных работ.

СМИ отмечают, что "Гони" обрушился на те регионы, которым пришлось всего неделю назад столкнуться с тайфуном "Молаве". Тогда погибли 22 человека.