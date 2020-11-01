"По состоянию на 30 октября этого года, положение такое: общее число наших туристов, показавших во время пребывания в Турции положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, составляет 326 человек", — сказал Ерхов.

По его словам, "в настоящее время в больницах находится 31 человек, изолированно по месту отдыха 87 человек".

"К сожалению, имеются и летальные случаи. Их 11. Конечно, это печально. Но надо понимать, что всё это — на более чем миллион российских граждан, посетивших курорты Турции с начала августа этого года, когда было возобновлено авиасообщение", — заявил Ерхов.

Он также отметил, что приведенная им статистика подтверждает тот факт, что "турецкие власти принимают достаточно действенные меры по профилактике пандемии и охране здоровья зарубежных туристов".

"Я, кстати, предвижу, что упоминание этих цифр может вызвать некий ажиотаж в некоторых российских СМИ, журналисты могут кинуться в посольство и генконсульство в Анталье с вопросами и запросами о том, кто, где, как и т.д. Убедительно прошу учесть: есть закон о защите персональных данных, есть другие разные законодательные ограничения, есть, в конце концов, право граждан на частную жизнь, и российские загранучреждения будут их неукоснительно соблюдать", — подчеркнул российский посол.

С начала года Турцию посетило около 1,5 млн российских туристов. С января по август в страну приехали 772,7 тысяч граждан РФ – это на 84% меньше, чем в аналогичный период годом ранее (4,8 млн). Между тем, только в сентябре турецкий курорт Анталья принял 489,4 тыс. россиян, с 1 по 15 октября – 251,6 тыс. гостей из РФ.

По итогам года Турция прогнозирует около 3 млн туристических прибытий из России.