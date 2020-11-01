"Я, честно говоря, не видел сообщений, чтобы турецкие власти упрекали кого-то из наших туристов в "завозе" в Турцию коронавирусной инфекции. Не припомню я таких заявлений официальных турецких представителей", — сказал Ерхов в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "возможно, были какие-то не вполне официальные публикации, но их, наверное, было бы правильным оставить на совести их авторов, как и заполошные сообщения некоторых российских СМИ о том, что будто бы чуть ли не 90 процентов заболевших россиян "привезли болезнь с отдыха".

Отвечая на вопрос о том, какие прогнозы он может дать на то, как будет складываться новый туристический сезон на фоне угрозы коронавируса, посол отметил, что "следует подождать его начала и посмотреть, в какой пандемической обстановке это все будет происходить".

"Но уже сейчас хочу сказать две вещи. Во-первых, самым настоятельным образом призываю наших туристов приобретать страховой полис, в том числе предусматривающий покрытие расходов на случай коронавирусной инфекции. Поймите, это в ваших же интересах. Для более полной и эффективной охраны вашего же здоровья. И чем полнее будет объем покрытия, тем спокойнее и комфортнее вам же будет проводить отдых", — заявил он.

"И во-вторых. Прибывающие в Турцию граждане России должны понимать, что здесь действуют свои законы и правила, в том числе, касающиеся выявления и изоляции коронавирусных больных, их лечения. Они могут отличаться от российских. И если вы сюда приехали, то относиться к этим правилам надо с уважением. Кстати, ознакомиться с ними каждый может на информресурсах МИД России, посольства и наших Генконсульств", — добавил Ерхов.