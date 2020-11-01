Согласно сообщению, сдать тест на COVID-19 нужно в течение тех дней после прибытия в штат, во время которых человек находится на самоизоляции, и на четвертый день. Если оба теста отрицательные, прибывший освобождается от дальнейшей самоизоляции. Если человек отказывается сдать анализ, ему придется сидеть на карантине 14 дней.

От самоизоляции освобождаются жители соседних с Нью-Йорком штатов и критически важные работники. Тем, кто выезжал за пределы штата менее чем на 24 часа, тоже не нужно соблюдать трехдневный карантин, но необходимо на четвертый день сдать тест на коронавирус.

Кроме того, все прибывающие в штат Нью-Йорк обязаны заполнять специальную медицинскую форму.

Весной Нью-Йорк одним из первых попал под удар пандемии коронавируса и стал одним одним из наиболее пострадавших американских штатов. Сейчас в Нью-Йорке эпидемиологическая обстановка одна из лучших в Соединенных Штатах: за последние сутки там было выявлено менее 2 тыс. случаев COVID-19.