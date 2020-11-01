"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", — говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета.

Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина Беларуси №624 от 30 октября 2020 года.

Согласно документу, ограничения не распространяется на иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Беларуси.

Кроме того, запрет не будет касаться граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию.

На лиц, прибывающих через аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.

Пропускать через границу будут и иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории страны; иностранцев, имеющих разрешение на работу на территории Беларуси; иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника и других.