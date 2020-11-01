В частности, жертвами землетрясения, по последним данным, в Измире стали 49 человека. Травмы получили 896 человек, в больницах остаются 214 человек.

В пятницу, 30 октября, в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Землетрясение также ощущалось на греческом острове Самос, где под обломками стены рухнувшего здания погибли два человека.

За ударом стихии последовали еще 812 афтершоков, а также небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в городе Сеферихисар в часе езды от Измира.