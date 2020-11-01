Отмечается, что купленные билеты действительны до 31 декабря 2021 года. Пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты. Для этого необходимо дождаться возобновления полётов и обратиться по месту приобретения авиабилета для его обмена.

Если поездка не состоится, то пассажир может обратиться за возвратом денег в тот же срок, подчёркивается в информации.

Как ранее сообщалось, в связи с мировой пандемией коронавируса Turkmenistan Airlines в марте 2020 года приостановили все международные регулярные пассажирские авиарейсы. Затем приостановка авиарейсов была продлена до 20 мая, до 20 июня, до 20 июля, до 31 августа, до 30 сентября и до 31 октября.

В частности, отмена рейсов продлевается по направлениям из Ашхабада и обратно: в Стамбул, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Минск, Алматы, Франкфурт-на-Майне, Бирмингем, Амритсар, Дели, Дубай, Абу-Даби, Пекин, Бангкок.

Власти Туркменистана не подтверждают случаев заражения COVID-19. В то же время, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в стране приостановлено зарубежное авиасообщение, движение пассажирских поездов и междугородних автобусов, закрыты мечети и церкви, торговые центры.