«Общий объем бронирования в рамках второго этапа туристического кешбэка превысил миллиард рублей. Мы видим, что глубина бронирований очень короткая и составляет в среднем 10-12 дней, так как люди ориентируются, прежде всего, на текущую ситуацию», — сказала она.

В ведомстве подчеркнули, что фактором, сдерживающим продажи, является распространение коронавируса. В связи с этим глава Ростуризма призвала туристов соблюдать правила безопасности во время поездок.

«Для нас и для всей отрасли безопасные путешествия – это приоритет №1. Именно поэтому все протоколы безопасности, все рекомендации, которые мы с Роспотребнадзором разработали к летнему сезону, продолжают действовать и в осенне-зимний период. Специально с учетом ситуации мы вместе с отраслью сформировали много разных предложений отдыха на природе, оздоровительных, активных туров вдали от большого скопления людей», — сказала Догузова.

Она добавила, что в рамках программы предлагается много вариантов путешествий рядом с домом, в том числе на личном автомобиле.

«Безопасность путешествий зависит не только от бизнеса, от всех нас, поэтому прошу всех соблюдать простые правила предосторожности во время поездок», — подчеркнула глава Ростуризма.

Второй этап распродажи туров по России с кешбэком начался 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря, отправиться в путешествие участники программы могут до 10 января включительно.