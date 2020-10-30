"Российских туристов совсем мало там, оценочно не более 100 совокупно, как организованных, так и самостоятельных", — сказала она.

Мощное землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в турецком Измире на берегу Эгейского моря в пятницу. Оно ощущалось как в Измире, так и прилегающих провинциях, и вызвало большую панику у людей. Некоторые дома были разрушены, многие повреждены.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, пострадавшим в результате землетрясения.

Измир – турецкий город на побережье Эгейского моря, находится на западе Турции. Город был основан греками, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи. Измир славится своими огромными археологическими комплексами, посмотреть которые приезжают туристы.