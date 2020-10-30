"На данный момент информации о пострадавших нет, не поступало и соответствующих обращений от наших граждан в посольство", — сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"По сообщениям турецких властей, в 14:51 в Эгейском море в районе Измира произошло землетрясение мощностью 6,6 баллов", — сказала пресс-атташе.

"Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие, и если таковые есть, есть ли среди них наши граждане", — заявила Касимова.

Она добавила, что российские дипломаты мобилизовали почетное консульство в Измире для приема звонков проживающих в провинции российских граждан дна предмет оказания возможной помощи.