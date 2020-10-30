"Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 баллов находился в Эгейском море в 32 км от города Измир. Землетрясение сильно ощущалось как в Измире, так и прилегающих провинциях, и вызвало большую панику у людей. Некоторые дома были разрушены, многие повреждены", — пишет издание.
По данным агентства Anadolu, повреждения получили до 20 жилых зданий.
МВД Турции сообщило, что в Измире от толчков обрушились шесть жилых домов.
Землетрясение началось в 14:51. Его отголоски почувствовали в Айдыне, Мугле, Манисе, Денизли, Чанаккале, Бурсе, Стамбуле, Ушаке, Кютахье, Бурсе, Ялове, Текирдаге и Эдирне.
В социальных сетях появились видео с улиц в прибрежных городах Турции, затопленных после землетрясения. СМИ называют это "маленьким цунами".
Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие согражданам, пострадавшим в результате землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7.0 произошло в 11.51 по времени UTC (14.51 мск) в 32 километрах от турецкого города Измир. Очаг залегал на глубине 10 километров.