"Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 баллов находился в Эгейском море в 32 км от города Измир. Землетрясение сильно ощущалось как в Измире, так и прилегающих провинциях, и вызвало большую панику у людей. Некоторые дома были разрушены, многие повреждены", — пишет издание.

По данным агентства Anadolu, повреждения получили до 20 жилых зданий.

МВД Турции сообщило, что в Измире от толчков обрушились шесть жилых домов.