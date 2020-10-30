Туроператор, акции которого обращаются на бирже в Лондоне, сообщил, что два новых самолета должны быть поставлены в течение зимы 2020-2021 года, а новое лизинговое соглашение должно вступить в силу к концу 2021 финансового года.

В августе TUI подписала с BOC Aviation соглашение о продаже и обратной аренде пяти новых самолетов Boeing-737 MAX-8 на сумму $226 млн. Сингапурская компания должна поставить первый самолет в первом квартале 2021 финансового года. Поставки оставшихся четырех ожидаются до начала лета 2021 года.