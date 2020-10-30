"Начало горнолыжного сезона запланировано на 18 декабря. Ожидается, что с этого дня будут открыты для катания горнолыжные трассы", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что летний сезон на "Роза Хутор" в этом году продлится до середины ноября.

"До 15 ноября включительно гости курорта смогут подняться на Роза Пик — самую высокую смотровую площадку Сочи (2320 м над уровнем моря). В случае благоприятных погодных условий большинство природных достопримечательностей и аттракционов также будут доступны для посещения", — отметили в компании.

В пресс-службе сообщили, что в преддверии зимнего сезона, с 16 по 30 ноября, для проведения регламентных работ будут закрыты подъемник "Олимпия" и популярный аттракцион родельбан. А с 16 ноября по 11 декабря – канатные дороги "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс". Кресельные канатки "Эдельвейс" и "Волчья скала" отправятся на профилактику в период с 16 ноября по 17 декабря.

"Тем не менее, в экскурсионном режиме в это время для туристов начнет работать подъемник "Стрела". На нем можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600, откуда открывается красивый вид на горы", — сказали в компании.

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник Олимпия, на котором можно добраться до отметки 1100 метров – в Горную Олимпийскую деревню.