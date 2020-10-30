Владелец "Пекина", входящий в группу ВТБ "Галс-Девелопмент", объявил о готовящейся продаже актива компании "Гостиничный Комплекс "Жемчужина" в январе этого года. Стороны планировали закрыть сделку до 31 июля. Ее финансовые условия не раскрывались.

"Мы продали. Там с расчетами немного задержка, но в принципе они заплатили первоначальный взнос и просят отсрочить следующие платежи", — сказал он.

Собрание акционеров ГК "Жемчужина" в декабре 2019 года приняло решение приобрести акции ГОК "Пекин" по цене 4,8 млрд рублей, что является ценой сделки. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы общей площадью около 26 тыс. кв. м, расположенное на земельном участке 5,6 тыс. кв. м.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. Объект располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. В пешей доступности от объекта находятся Кремль, Красная площадь, главные театры и музеи столицы.

В июне 2019 года "Галс-Девелопмент" пыталась продать гостиницу на открытых торгах за 5,67 млрд рублей, но аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина" владеет одноименным отелем в Сочи. Согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2020 года, 34,04% акций АО принадлежит кипрской Pecomalco Investments Limited, конечный бенефициар неизвестен.