Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил 1,665 млрд евро ($1,96 млрд) по сравнению с прибылью в 362 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Операционный убыток составил 1,046 млрд евро против прибыли в 909 млн евро годом ранее.

Выручка за отчетный период упала на 67% — до 2,524 млрд евро.

"После локдаунов группа наблюдала позитивный тренд восстановления спроса до середины августа. Затем негативное изменение тенденций в активности пассажиров заставило авиакомпании, входящие в группу, пересмотреть в сторону снижения мощности, запланированные на осенний и зимний период", — говорится в пресс-релизе Air France-KLM.

Перевозочные мощности (располагаемые пассажиро-километры) AirFrance в четвертом квартале составят менее 35% от прошлогоднего уровня, KLM — около 45%.

Авиаперевозчик отметил, что начавшийся в пятницу во Франции карантин негативно повлияет на бизнес группы.

Air France-KLM также сообщила о заключении соглашений с профсоюзами относительно ранее объявленных планов реструктуризации, которые предполагают сокращение штата.

Акции Air France-KLM в ходе торгов в пятницу дешевеют на 1,5%. С начала года капитализация компании упала на 72,4% и составляет 1,23 млрд евро.