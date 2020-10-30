Как сообщает пресс-служба правительства Заполярья в пятницу, тема запуска авиарейсов была затронута на заседании рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Мурманской области.

"На заседании была затронута тема открытия прямого авиасообщения между Мурманском и Минском. Как отметила Ольга Кузнецова (заместитель губернатора Мурманской области — ИФ) для северян это востребованный маршрут, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, решение вопроса требует больше времени. Сейчас речь идет об открытии направления уже в следующем году", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Мурманская область намерена поддерживать и укреплять российско-белорусское сотрудничество вопреки всем трудностям. По словам Кузнецовой, регион планирует приобрести в ближайшие три года еще 50 карьерных самосвалов "БЕЛАЗ" на Кировский филиал АО "Апатит".

"В активной стадии реализации находится проект "Строительство регионального ремонтно-сервисного центра ОАО "БЕЛАЗ" в городе Кировск, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области", — процитировали в пресс-службе Кузнецову.