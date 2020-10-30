В частности, сервис работает в Белгороде, Курске, Твери, Рязани, Чебоксарах, Оренбурге, Ижевске и других городах РФ.

Didi работает в России с августа. Первым городом для запуска была выбрана Казань.

Сервис работает в регионах с местными автопарками.

Didi работает в девяти странах мира, включая Японию, Австралию, Мексику и др. Didi осуществляет 10 млрд поездок в год, обслуживая более 550 млн пассажиров.

Согласно данным Crunchbase, компания Didi Chuxing основана в 2012 году. Она привлекла в общей сложности $21,2 млрд в рамках 20 раундов финансирования. В 2015 году в Didi вложился Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corporation.

В декабре 2019 года в РФ было зарегистрировано ООО "Диди Мобилити Рус", в котором 99% принадлежит сингапурской структуре Didi Mobility Pte. Ltd.