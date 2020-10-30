"Режим повышенной готовности продлевается на территории Хакасии до 29 ноября 2020 года. Соответствующее постановление правительства в пятницу подписала и.о. главы республики Ирина Войнова", — говорится в сообщении.

На основании рекомендаций главного санитарного врача РФ в регионе вводится запрет на работу кафе, баров, ресторанов и других заведений общепита с 23:00 до 06:00 по местному времени.

Граждане должны носить маски в общественных местах и транспорте, такси, на парковках и в лифтах.

По данным оперативного штаба Хакасии, с начала распространения коронавирусной инфекции в республике всего зарегистрировано 6 тыс. 817 случаев заражения.