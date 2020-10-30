"Постановлением регионального правительства до 1 декабря вводится запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративов в предприятиях общественного питания, гостиничных, развлекательных, туристических комплексах. Также отменяется проведение государственной регистрации заключения браков в торжественной обстановке", — сказали в штабе.

Также до 1 декабря продлевается запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных мероприятий. Исключение составляют официальные спортивные мероприятий с участием команд футбольного клуба "Балтика" и волейбольного клуба "Локомотив — Калининградская область". Также разрешена работа театров, филармоний, концертных залов, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции (заполнения не более 50% мест).

До 1 декабря ограничивается работа в выходные дни кинотеатров, расположенных в торговых центрах.

Как сообщалось, в Калининградской области рост заболевания коронавирусом наблюдается с 27 сентября, когда в области было выявлено лишь 37 больных. Минувшим днем их было выявлено 106 человек.