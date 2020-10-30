"Утром 30 октября на острове Занзибар приземлился первый чартерный рейс Royal Flight из Москвы. На борту было 490 человек, самому младшему пассажиру — 1 год, самому старшему – 83 года. В дальнейшем рейсы будут выполняться 1 раз в 10 дней. Время в пути – около 9 часов. Заказчик чартерной программы – Coral Travel", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Марина Макаркова.

Она отметила, что с ноября география вылетов Royal Flight на Занзибар расширится, и программа станет самой обширной на региональном рынке.

Так, улететь на остров чартерными рейсами помимо москвичей смогут жители еще семи городов. Рейсы запланированы из Ростова-на-Дону (с 9 ноября), Новосибирска и Уфы (с 14 ноября), Казани (с 11 ноября), Санкт-Петербурга (с 7 ноября), Самары (с 17 ноября), Красноярска (с 16 ноября). Периодичность всех программ – 1 раз в 10 дней.

Туристы на Занзибаре могут разместиться как в бюджетных, так и дорогих гостиницах 5*. Стоимость тура на одного человека в отеле 3* на базе завтраков с вылетом из Москвы — от 52 608 руб., из Ростова-на-Дону – от 61 500 руб.

Занзибар — архипелаг из 75 островов на восточном побережье Африки, относится к Танзании. Занзибар известен как место рождения певца Фредди Меркьюри. В год Танзанию посещает около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе около 4 тыс. — с туристическими целями, в 2018 — 9,9 тыс.

Россия возобновила авиасообщение с Танзанией 1 августа. Однако авиакомпании начали полеты лишь в октябре, так как это направление не востребовано в летний сезон.