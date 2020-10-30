"Программа — это мой труд и моего коллектива. Она разработана с учетом существующей литературы, наших возможностей и личного опыта. Дело в том, что я сама переболела COVID-19, причем с реанимацией", — рассказала агентству главный врач санатория "Дюльбер" Светлана Краденова, программу которой используют в нескольких учреждениях.

По ее словам, назвать программу совершенно новым продуктом нельзя, в ее основе — "нахождение в климате южного берега Крыма". Важной частью реабилитации, по словам врача, является дыхательная гимнастика, также используются спелеотерапия, аромафитотерапия, пароуглекислая ванна, электрофорез и другие процедуры.

Краденова заверила, что все проверила на себе. Информация о программе была опубликована на сайте санатория недавно, поэтому пока желающих протий ее немного, добавила собеседница агентства.

При этом в санатории "Алушта" агентству сообщили, что у них программа реабилитации после COVID-19 пользуется популярностью. "Программу мы начали запускать еще летом. Она пользуется очень хорошим спросом из-за эпидобстановки, многие хотят восстановиться", — отметила замдиректора по продажам Валерия Волковская.

Между тем, национальная курортная ассоциация совместно с профессиональным сообществом разработала рекомендации по реабилитации после коронавирусной инфекции в условиях санаториев. Они прошли почти все стадии согласования и находятся на утверждении в Минздраве РФ, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации.

Санатории, которые специализируются на лечении органов дыхания, расположены в основном на южном берегу Крыма — в Ялте и Алуште. "Здесь исторически можно не только лечить, но и заниматься профилактикой заболеваний. Понятно, что серьезный потенциал существует", — сказал журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

При этом он считает, что запущенные программы, скорее всего, являются общеоздоровительными, так как с начала появления нового коронавируса прошло "слишком мало времени".

Крым открыл в этом году курортный сезон 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, при этом август показал рост на 15%, а сентябрь — на 40%.