"Решением оперштаба в регионе сохраняется обязательный масочный режим. До 8 ноября продлены каникулы, занятия в детских учреждениях дополнительного образования до 30 ноября разрешены только в дистанционном формате. По 29 ноября включительно продлен режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше. До зимы в регионе не могут проводиться массовые мероприятия", — сказал Севостьянов.

По его словам, для тех, кто проходит лабораторное исследование на коронавирус, рекомендуется в течение одного рабочего дня с даты сдачи анализов сообщать об этом факте по месту работы или учебы, а до получения результатов лабораторного исследования соблюдать самоизоляцию, не покидая места жительства.

Работодателям оперштаб рекомендовал по возможности перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

В свою очередь, пресс-служба обладминистрации сообщает, что, по словам главы региона, никаких дополнительных ограничений для граждан и бизнеса в Томской области вводиться не будет.

"Мы по-прежнему будем бережно относиться не только к здоровью людей, но и к здоровью экономики, не закрывая чохом предприятия и целые отрасли. Очень важно сберечь рабочие места, не оставить людей без возможности работать. У нас в Томской области не было и не будет электронных пропусков. В кинотеатры, кафе и рестораны томичи будут по-прежнему ходить не по QR-кодам, а по желанию", — цитирует пресс-служба слова Жвачкина.

По последним данным, всего в Томской области зафиксировано 11 тыс. 977 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших — 8 тыс. 44, умерших — 119.