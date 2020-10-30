"В этом году благодаря хорошей погоде пляжный отдых на Черноморском побережье продлился до конца октября. Всего с начала года Сочи принял 4,7 млн гостей", — сказала Батяйкина.

Она отметила, что летом в Сочи работали 1755 средств размещения, в том числе 62 санатория, 75 крупных гостиничных комплексов, 1400 малых средств размещения. Туристов принимали 133 пляжных территории, все они соответствовали требования Роспотребнадзора и безопасности. 21 сочинский пляж получил в этом году "Голубой флаг", уровень и качество сервиса на них соответствовал высоким международным стандартам.

"Летний курортный сезон подходит к своему завершению. В сентябре мы зафиксировали 918 тыс. гостей, это очень хороший показатель, на 19% выше аналогичного показателя прошлого года. По итогам октября у нас отдохнуло 440 тыс. туристов", — сказала Батяйкина.

Глава департамента напомнила, что первые отели после введенного весной карантина открылись 21 июня с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

"Все те меры, которые были предприняты, дали нужный эффект, были своевременными. Это позволило санаторно-курортной отрасли города не только не допустить убытков, но и качественно и полноценно отработать", — подчеркнула Батяйкина.

"Малые средства размещения не закрылись, крупные тоже функционируют, в этом году 12 новых отелей прошли классификацию. Мы постоянно информировали гостей о ситуации с коронавирусной инфекцией, напоминали о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции на всех объектах размещения и пляжных территориях", — сказала директор департамента.