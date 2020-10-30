"В настоящее время Ирина Николаевна занимает должность заместителя руководителя данной структуры. Она известна в Вологодской области как ответственный, добросовестный человек, специалист в сфере туризма, имеющий опыт работы в этой отрасли, — цитирует пресс-служба слова замгубернатора Вологодской области Ларисы Каманиной.

Каманина также отметила, что перед врио гендиректора поставлена задача успешно провести туристский сезон 2020-2021 годов, обеспечить социальную стабильность акционерного общества и соблюдение всех социальных гарантий для его работников.

АО "Дед Мороз" — это бюджетное учреждение, которому переданы объекты "вотчины" Деда Мороза в Великом Устюге. Учредитель АО — правительство Вологодской области. Вотчина — популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей, особенно популярна вотчина у семей с детьми. В комплекс входят дом и зоосад Деда Мороза, Тропа сказок и другие объекты, гостиница, коттеджи, кафе, магазины.