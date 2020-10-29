После ввода в эксплуатацию в конце 2024 года время в пути между аэропортами Пудун и Хунцяо сократится более чем вдвое, и поездка будет занимать около 40 минут.

Маршрут экспресса будет начинаться на станции транспортного узла Хунцяо, далее будет проходить через аэропорт Пудун и заканчиваться на Восточном железнодорожном вокзале Шанхая. Его длина составит 68,6 км. Более 80% пути будет проходить под землей.

Проектная скорость движения по экспресс-линии составляет 160 км/ч, что примерно в два раза быстрее, чем у шанхайского метро.

В настоящее время два международных аэропорта Шанхая связывают линии городского метро, при этом поездка занимает около 90 минут и требует пересадки.