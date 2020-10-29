«С 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с рядом стран. Обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать неоправданных рисков», — говорится в сообщении со ссылкой на официального представителя дипведомства Марию Захарову.

Ранее на странице МИДа появился другой твит, в котором говорилось о том, что прямое авиасообщение будет возобновлено с Доминиканской Республикой, Марокко и другими странами. Однако позже он был удален.

«В преддверии возобновления прямого авиасообщения с Доминиканской Республикой, Марокко и др. странами обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках, а возможно, вообще воздержаться от поездок», — говорилось в удаленном сообщении также со ссылкой на Захарову.

Россия по состоянию на конец октября возобновила авиасообщение с 15-ю странами.